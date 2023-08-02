Фирма из Петербурга засудила уральскую службу доставки пиццы и роллов

Петербуржская фирма через суд защитила свой товарный знак, который незаконно использовала служба доставки из уральского города Верхотурье.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в ведомство поступило обращение фирмы из Санкт-Петербурга, специализирующейся на доставке продуктов питания. Предприятие пожаловалось на использование принадлежащего ему товарного знака верхотурским предприятием по доставке пиццы и роллов на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что на странице действительно размещены предложения по продаже и доставке пиццы, роллов, чебуреков, пельменей и другой еды с использованием товарного знака "DOSTA EVSKY" без необходимой и достоверной информации о продавце. В связи с выявленным нарушением в суд было подано заявление о признании информации запрещенной к распространению в России.

В итоге судом исковые требования были удовлетворены. Страница в настоящее время заблокирована.