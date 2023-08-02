02 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Экс-главе управления "В" ФСБ России дали условный срок за мошенничество на 25 миллионов рублей

Бывший глава управления "В" ("Вымпел") центра спецназначения ФСБ Владимир Подольский получил условный срок вместо десяти лет колонии по делу о мошенничестве на 25 млн руб. Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд, пишет "Коммерсант".

Дело связано с работой Подольского в должности гендиректора ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности России".

Суд установил, что Подольский фиктивно трудоустроил на предприятие жену и сына исполнительного директора ФГУПа (тот тоже является фигурантом дела, получил шесть лет колонии).

Званий и наград осужденных не лишили.

Подсудимые вину не признали.

Кроме пяти с половиной лет условного срока генерал-майору Подольскому суд назначил штраф в 450 тыс. руб.

Это уже второй за последний месяц громкий приговор по делу с миллионными хищениями в оборонном секторе с чрезвычайно мягким приговором. В конце июня Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам условно экс-начальника отдела госзакупок Минобороны по делу о хищении 300 млн руб. при уборке помещений ведомства.

Теги: приговор, мошенничество, хищения, минобороны, фсб


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