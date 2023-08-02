02 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Поджоги российских военкоматов продолжаются: практически все задержанные — женщины

Женщина пыталась поджечь военкомат в Санкт-Петербурге. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как неизвестная подошла ко входу в здание военного комиссариата на Английском проспекте, положила у двери какой-то сверток и подожгла его. Девушку ищут сотрудники полиции.

Baza отмечает, что поджоги российских военкоматов продолжаются. За день попытки были совершены в Находке, Сестрорецке, Ставрополе, Майкопе и Ишимбае. Практически все задержанные — женщины. По данным телеграм-канала, они стали жертвами телефонных мошенников, которые убедили их, что те своими действиями помогают ловить преступников.

Кроме того, в Москве женщина пыталась поджечь военкомат в Кузьминках, кинув коктейль Молотова в дверь комиссариата. Пожар удалось быстро потушить до приезда пожарных. Подозреваемую поймали на месте сотрудники Росгвардии.

Ранее в Казани и Северодвинске пенсионеры пытались поджечь военкоматы.

Как пишет "Коммерсант", вал подобных преступлений связан с тем, что до отчаяния жертвы телефонных мошенников по заданиям их организаторов устраивают поджоги военкоматов. Если раньше подобные преступления носили единичный характер, то теперь их фиксируют во многих регионах. При этом в силовых структурах отмечают, что участие в преступлении, пусть и в результате обмана, не освобождает совершивших их лиц от ответственности.

Теги: военкоматы, поджоги, женщины


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