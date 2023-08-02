В Челябинске женщину эвакуировали из затопленного ливнем магазина

В Челябинске спасатели помогли женщине выбраться из затопленного магазина, сообщили Накануне.RU в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.

Инцидент произошел на улице Доватора. После ливня затопило магазин автозапчастей, который находился в цокольном этаже здания. 44-летняя сотрудница магазина не смогла выбраться самостоятельно и осталась в затопленном помещении.

Пожарные откачали воду из полуподвала, а спасатели вскрыли дверь и эвакуировали женщину. ей не потребовалась медицинская помощь.