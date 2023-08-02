02 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Заработок детей при назначении единого пособия учитывать не будут

Ряд доходов при назначении единого пособия учитываться не будут. Эта норма содержится в проекте постановления Правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, единое пособие было введено с 1 января 2023 года для бедных семей с детьми до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, заменив несколько существовавших ранее пособий. Оно назначается семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека в регионе. Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей в зависимости от того, какой суммы не хватает семье, чтобы выйти на границу бедности. Этот порядок критикуют многие эксперты. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов описывает ситуацию так: хочешь получить поддержку на детей от государства - стань нищим.

Минтруд предлагает при назначении пособия не учитывать заработок несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой, а также единовременные выплаты, полученные при присвоении звания "Мать-героиня" и при награждении орденом и медалью ордена "Родительская слава".

Теги: единое, пособие


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