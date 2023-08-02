За превышение скорости на самокате могут ввести штрафы в 5 тысяч рублей

02 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото: Накануне.RU

За превышение скорости на самокате могут ввести штрафы в 5 тысяч рублей

Сенатор Артем Шейкин готовится осенью внести в Госдуму законопроект о штрафах за превышение скорости на электросамокате, а также за езду на этом виде транспорта в пьяном виде.

Штрафы будут распространяться и на моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Шейкин указывает на то, что правила езды на СИМах появились в правилах дорожного движения еще весной этого года, но граждане их игнорируют, поскольку наказаний за нарушение не предусмотрено.

Сенатор предлагает штрафовать в случае превышения скорости на 5-10 км/ч на сумму в 800 руб. Если нарушение зафиксировано камерой – 500 руб.

При превышении установленной скорости на 10-15 км/ч штраф составит 2,5-3 тыс. руб. При превышении на 15-20 км/ч – 3,5-4 тыс. руб. Максимальный штраф предусмотрен за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч – будет взыскание на 4,5-5 тыс. руб.

Также Шейкин хочет ввести штрафы за вождение самокатов, велосипедов и других СИМов в нетрезвом виде – 10 тыс. руб. На такую же сумму граждан на самокатах будут штрафовать за отказ пройти медосвидетельствование, передает РИА Новости.

Теги: самокат, штраф, превышение скорости, законопроект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети