За превышение скорости на самокате могут ввести штрафы в 5 тысяч рублей

Сенатор Артем Шейкин готовится осенью внести в Госдуму законопроект о штрафах за превышение скорости на электросамокате, а также за езду на этом виде транспорта в пьяном виде.

Штрафы будут распространяться и на моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Шейкин указывает на то, что правила езды на СИМах появились в правилах дорожного движения еще весной этого года, но граждане их игнорируют, поскольку наказаний за нарушение не предусмотрено.

Сенатор предлагает штрафовать в случае превышения скорости на 5-10 км/ч на сумму в 800 руб. Если нарушение зафиксировано камерой – 500 руб.

При превышении установленной скорости на 10-15 км/ч штраф составит 2,5-3 тыс. руб. При превышении на 15-20 км/ч – 3,5-4 тыс. руб. Максимальный штраф предусмотрен за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч – будет взыскание на 4,5-5 тыс. руб.

Также Шейкин хочет ввести штрафы за вождение самокатов, велосипедов и других СИМов в нетрезвом виде – 10 тыс. руб. На такую же сумму граждан на самокатах будут штрафовать за отказ пройти медосвидетельствование, передает РИА Новости.