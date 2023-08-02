02 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

На Среднем Урале судят студента, похитившего у пенсионеров больше миллиона рублей

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело в отношении студента – так называемого "курьера", похитившего у пенсионеров больше миллиона рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, речь идет о 19-летнем жителе Ирбита. По данным следствия, в июне этого года молодой человек решил подзаработать и стал участником преступной схемы под условным названием "Ваш родственник попал в ДТП". Парень забирал деньги у четырех местных жительниц, которым ранее по телефону сообщили, что их близкие якобы стали виновниками аварии и за освобождение от ответственности требуется заплатить крупную сумму. В дальнейшем он перевел деньги на счета, указанные "работодателем", оставив обещанные ему аферистами проценты от суммы себе.

Однако "проработал" в должности "курьера" студент всего два дня, после чего был задержан силовиками. Потерпевшими от его действий стали четверо пенсионерок в возрасте от 67 до 83 лет, общий ущерб превысил миллион рублей.

На сегодняшний день расследование завершено. Дело передано на рассмотрение в суд.

Теги: студент, курьер, суд, Ирбит


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