02 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Самолет с пассажирами столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска

Самолет S7 при вылете из Иркутска столкнулся со стаей птиц, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 2 августа. Самолет выполнял рейс "Иркутск-Якутск". Как заявили в ведомстве, экипаж решил прервать взлет и вернуться на стоянку.

На борту находилось 124 пассажира. Пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна.

Прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам, а также проведет проверку орнитологического обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, в первые пять месяцев 2023 года самолеты стали сталкиваться с птицами на 82% чаще. Такой вывод сделала Росавиация, проанализировав авиаинциденты за январь-май. Глава ведомства Александр Нерадько направил письмо с соответствующей информацией руководителям территориальных управлений Росавиации и начальникам авиапредприятий.

Теги: самолет, птицы, иркутск


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