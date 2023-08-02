"Южуралзолото" привлекли к ответственности из-за загрязнения реки Курасан

В Челябинской области "Южуралзолото группа компаний" привлекли к административной ответственности из-за загрязнения реки Курасан.

Напомним, Росприроднадзор организовал внеплановую проверку на промышленных площадках "Южуралзолото" в Верхнеуральском районе после многочисленных жалоб граждан на загрязнение реки Курасан.

Были отобраны пробы воды в реках Курасан и Сухой Курасан. В результате в деятельности предприятия выявили нарушения требований природоохранного законодательства в области надзора за водными ресурсами и при обращении с отходами производства.

"В образцах обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Это создаёт серьезную угрозу рекам. Компания привлечена к административной ответственности", - сообщили глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Материалы переданы в прокуратуру и СК.