02 Августа 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Администрация ЯНАО

"Южуралзолото" привлекли к ответственности из-за загрязнения реки Курасан

В Челябинской области "Южуралзолото группа компаний" привлекли к административной ответственности из-за загрязнения реки Курасан.

Напомним, Росприроднадзор организовал внеплановую проверку на промышленных площадках "Южуралзолото" в Верхнеуральском районе после многочисленных жалоб граждан на загрязнение реки Курасан.

Были отобраны пробы воды в реках Курасан и Сухой Курасан. В результате в деятельности предприятия выявили нарушения требований природоохранного законодательства в области надзора за водными ресурсами и при обращении с отходами производства.

"В образцах обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Это создаёт серьезную угрозу рекам. Компания привлечена к административной ответственности", - сообщили глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Материалы переданы в прокуратуру и СК.

Теги: Южуралзолото, экология, река Курасан,


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