02 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Названа средняя стоимость базового школьного набора в этом году

Средняя стоимость базового школьного набора для девочки в России в этом году составит около 8200 руб., для мальчика – 8490 руб., это данные сервиса "Авито", на которые ссылается РИА Новости.

В набор аналитики компании включили школьную форму (с двумя вариантами верха и низа), форму и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей.

Форма для мальчиков в среднем обойдется в 1120 руб., для девочек – 1270 руб. Средняя стоимость спортивной формы для мальчиков составила 1100 руб., а для девочек - 940 руб. Спортивная обувь обойдется в 1000 руб. и 890 руб.

Теги: школьный набор, школьник, расходы, школьная форма


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