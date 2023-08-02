02 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

В Екатеринбурге столкнулись автобусы: пострадали несколько пассажиров

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирских автобусов. Обстоятельства выясняют прокуратура и ГИБДД.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось днем 1 августа на улице Краснолесья: столкнулись автобусы, ехавшие по маршрутам №070 и №014. По предварительным данным, водитель автобуса №070, не соблюдая дистанцию, наехал на движущийся впереди автобус №014. В результате столкновения пострадали четыре человека – пассажиры автобуса №070.

"Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Точная причина ДТП будет установлена по результатам административного расследования, проводимого органами полиции", - отметили в надзорном ведомстве.

ДТП с автобусами в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Прокуратура же проверит деятельность транспортных компаний, которые обслуживают данные маршруты. Будет выясняться, проводился ли техосмотр транспортных средств перед их выходом на линию и медосмотр водителей. Отдельно будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Екатеринбурга, оба водителя были трезвы. По факту ДТП проводится проверка. Будет дана оценка деятельности сотрудников автотранспортного предприятия, чьи автобусы и водители стали участниками аварии.

ДТП с автобусами в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Теги: автобусы, ДТП, прокуратура, ГИБДД, Екатеринбург


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