"Аквариус" хочет выпустить смартфоны на "Авроре" до конца года

Российская группа компаний "Аквариус" может представить до конца 2023 года несколько смартфон на базе отечественной операционной системы "Аврора".

Как сообщил глава совета директоров Алексей Калинин, в новую линейку гаджетов войдут несколько моделей ноутбуков, планшетов и смартфонов, на которых будет установлена "Аврора". Данный проект требует больших инвестиций. Калинин выразил надежду, что компания сможет представить часть линейки до конца текущего года.

В течение трех лет "Аквариус" планирует занять около 20% рынка потребительских устройств.

Как стало известно ранее, "Ростелеком" не осуществляет разработку новой операционной системы, а продолжает работу над "Авророй".