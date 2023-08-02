Минобрнауки предложило актуализировать программу научных мегагрантов

Минобрнауки предлагает актуализировать программу "Мегагранты".

Кроме того, ведомство хочет увеличить максимальные объем и сроки предоставления господдержки на научные исследования под руководством ведущих ученых. Сумма грантов может подскочить с 30 млн до 100 млн руб. в год, продолжительность их получения — с трех до пяти лет.

Проект предполагает, что в обновленной программе смогут участвовать две категории исследователей: ведущие ученые и молодые ученые до 35 лет, при этом номинация для последних введена в этом конкурсе впервые.

Как считают власти, эти меры могут привлечь в Россию ранее уехавших ученых. Программа была фактически приостановлена в целях ее модернизации после начала специальной военной операции на фоне отказа зарубежных организаций от участия в международных проектах, на которые уже были выделены гранты.

В Минобрнауки отметили, что несмотря на текущую геополитическую ситуацию, в 2022 году в рамках программы "Мегагранты" из-за рубежа было привлечено более 50 ведущих ученых из 25 стран, в том числе из Китая, Индии, Сербии, Египта, США, Австралии и других стран, сообщает "Коммерсант".