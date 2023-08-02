Количество обманутых дольщиков в России может увеличиться на 5 тысяч

Сегодня в России риск превратиться в долгострои имеют 75 жилых домов, без квартир могут остаться около 5 тыс. граждан.

Согласно данным фонда развития территорий в ответ на запрос президиума генсовета партии "Единая Россия", в стране насчитывается 891 долгострой. Их количество может увеличиться почти на 8,5%.

Чтобы исключить появление новых обманутых дольщиков, в 2019 году была введена система эскроу-счетов. Однако проблемные дома возводятся без их использования — по разрешениям на строительство, которые девелоперы получили "про запас" еще по старым правилам.

По словам экспертов, в настоящее время основная проблема отрасли связана с дефицитом платежеспособного спроса. Для ее решения властям следует продлевать действие льготных программ, а также стимулировать создание высокотехнологичных рабочих мест. Также застройщики испытывают трудности из-за резкой инфляции, которая не всегда обусловлена сугубо экономическими причинами.

Что касается сложностей с дефицитом кадров, то для их преодоления нужно создавать новые профильные учебные заведения и совершенствовать базу для практических занятий в вузах, сообщают "Известия".