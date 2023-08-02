К зиме 50 тысяч трудовых мигрантов могут стать нелегалами из-за долгов

К декабрю текущего года около 50 тыс. трудовых мигрантов в России и могут оказаться в неурегулированном правовом статусе.

Это может произойти из-за долгов микрофинансовым организациям, которые подали к ним около 300 тыс. исков более чем на 20 млрд руб.

В 2024 году количество иностранных граждан, способных столкнуться с этой проблемой, может возрасти до 100 тыс. человек, сообщил глава узбекской диаспоры Москвы юрист Бахром Исмаилов.

В РФ, согласно миграционному законодательству, по истечении законного срока пребывания иностранцам надо покинуть страну, но сделать они этого не смогут из-за выданных судебными приставами запретов на выезд из-за долгов. Такую правовую коллизию диаспора обнаружила, проанализировав поступившие жалобы от своих членов, сообщают "Ведомости".