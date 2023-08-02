02 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

В России производство автомобилей упало на треть

По итогам шести месяцев текущего года производство автомобилей в России сократилось почти на треть.
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Автозаводы выпустили 197 тыс. легковых автомобилей, что на 29,9% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. При этом в июне сборка транспортных средств выросла сразу в три раза - было собрано 42 тыс. машин.

Увеличение производства автомобилей эксперты называют положительным трендом. Однако отмечается, что выйти на докризисные значения российскому автопрому будет достаточно сложно. До сих пор ряд крупных производств автомобильной отрасли находятся в простое. Уже больше года не выпускают автомобили предприятия в Ленинградской (заводы Toyota, а также Hyundai и Kia), Калужской (концерны VW и Stellantis), Нижегородской (VW), Московской (Mercedes-Benz) и Ульяновской (Isuzu) областях. Некоторые из них обрели новых владельцев, однако на данный момент производство машин на них так и не началось, сообщают "Известия".

Согласно опубликованному накануне исследованию Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), из-за санкций с февраля 2022 года сильнее всех просел автопром.

Теги: автомобили, автопром


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