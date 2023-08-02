02 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минфин: результат введения накопительной пенсии — изменение модели поведения россиян

Введение накопительной пенсии с 2002 года привело к изменению модели поведения россиян в вопросе дополнительного пенсионного дохода.

Как сообщает Министерство финансов РФ, граждане стали рассчитывать не на государство, а на себя. При этом создание и развитие накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования совпало с "периодом сложных экономических условий", что не лучшим образом сказалось на доходности инвестирования накоплений негосударственными пенсионными фондами.

Минфин отмечает, что введенный Банком России риск-ориентированный надзор, а также изменения регулирования деятельности НПФ дадут им возможность в будущем стать "надежным провайдером" по формированию дополнительного дохода россиян.

Так Минфин отреагировал на заявление учёных из РАНХиГС о том, что итоги введения накопительной пенсии в России оказались скорее неудовлетворительными. По словам экспертов, средняя валовая доходность портфелей НПФ за период с 2005 по 2020 год лишь незначительно переиграла инфляцию, а по критерию чистой доходности фонды существенно уступили инфляции и частным управляющим компаниям. Авторы исследования отмечают, что при среднегодовой инфляции 7,8% за период 2005–2020 годов портфели ЧУК имели доходность 8,2%, НПФ — 8%, а расширенный портфель ВЭБ — 7,3%, сообщает РБК.

Предложение откладывать деньги на старость в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) очень похоже на очередное надувательство, так прокомментировал политолог Сергей Михеев сообщение о том, что Правительство РФ на днях одобрило законопроект о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан.

Также стоит напомнить, что в 2019 году в стране началось повышение пенсионного возраста, который постепенно достигнет 65 лет для мужчин и 60 для женщин против 60 и 55 ранее. И хотя Минфин признает, что граждане перестают рассчитывать на государство, но не упоминает, что во многом это связано именно с начатой пенсионной "реформой", а не неэффективной системой НПФ.

Теги: Минфин, пенсия, пенсионеры


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Ранее 01.05.2023 10:51 Мск Михеев раскритиковал предложение самостоятельно откладывать на старость в пенсионные фонды

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