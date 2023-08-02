СМИ: Байден унизил Зеленского после возмущения о решении НАТО

Американский лидер Джо Байден выразил недовольство решением Североатлантического альянса не приглашать Украину в альянс.

По данным American Thinker, тем самым глава государства публично унизил президента Украины Владимира Зеленского. Во время переговоров с Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе Байден в шутку заявил, что Украина "застряла" с США, поэтому "никуда не денется". На самом деле глава Белого дома указал украинскому лидеру на "его место".

"Говоря недипломатически: вы будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончится пушечное мясо", — говорится в статье.

Своим решением саммит смог охладить пыл Зеленского, который пытался добиться членства в НАТО.