02 Августа 2023
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Фото: пресс-служба президента Украины

СМИ: Байден унизил Зеленского после возмущения о решении НАТО

Американский лидер Джо Байден выразил недовольство решением Североатлантического альянса не приглашать Украину в альянс.

По данным American Thinker, тем самым глава государства публично унизил президента Украины Владимира Зеленского. Во время переговоров с Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе Байден в шутку заявил, что Украина "застряла" с США, поэтому "никуда не денется". На самом деле глава Белого дома указал украинскому лидеру на "его место".

"Говоря недипломатически: вы будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончится пушечное мясо", — говорится в статье.

Своим решением саммит смог охладить пыл Зеленского, который пытался добиться членства в НАТО.

Теги: Байден, Зеленский, НАТО


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