Минтруд предложил не учитывать некоторые доходы при назначении единого пособия

При назначении единого пособия Министерство труда России предлагает не учитывать заработок несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой, и единовременные выплаты, полученные при присвоении звания "Мать-героиня" и ордена "Родительская слава".

В ведомстве сообщили, что предложено скорректировать правила назначения единого пособия. В настоящее время при назначении единого пособия не учитываются единовременные выплаты, предоставляемые семье в качестве меры поддержки, в том числе материнский капитал, субсидии на приобретение жилья многодетным семьям, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки.

Минтруд отмечает, что предлагаемые поправки выработаны с учетом позиции родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости.

Изменения вступят в силу после принятия соответствующего постановления кабмина РФ.