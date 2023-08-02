Хинштейн: Пока вопрос о запрете iPhone не стоит

Роскомнадзор изучит защищенность iPhone и планшетов iPad от слежки, персональные данные с них передаются на иностранные сервера Apple.

Как сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, это актуальное и необходимое решение.

"А со шпионским ПО у Apple есть проблемы, как мы помним. ФСБ России ранее сообщала о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на iPhone. Заражению подверглись несколько тысяч смартфонов", — отметил парламентарий.

Он указал, что в настоящее время вопрос о запрете iPhone не стоит, сообщает РБК.

Напомним, подведомственное Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" объявило закупку гаджетов зарубежных брендов. Ведомство протестирует работу устройств на случай их отключения Apple и их защищенность от слежки.