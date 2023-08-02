Зеленский: Ведется подготовка новых ударов по территории России

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Telegram о подготовке новых ударов по российской территории.

По его словам, был представлен подробный доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. "***** точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют", - сказал глава государства.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотников на Москву, которая произошла 1 августа, заявил, что "неустановленных дронов" будет больше.

1 августа и 30 июля беспилотники атаковали "Москву-Сити", прилетело в одну и ту же башню — "IQ-квартал". Ранее, 24 июля, Москву атаковали по меньшей мере два беспилотника, по предварительным данным, объектами атак могли стать здания, связанные с силовыми ведомствами. До этого, в конце мая 2023 года, была аналогичная атака. Следственный комитет России возбудил тогда уголовные дела после "падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве".