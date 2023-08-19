20 Августа 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

1,2 млн (!) человек приняли участие в праздновании 300-летия Екатеринбурга на всех площадках города

Празднование 300-летия Екатеринбурга стало самым масштабным событием за последние годы в столице Урала.

концерт 300-летие екатеринбурга, зрители(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Сегодня Екатеринбург бьет рекорды не только по количеству концертных площадок, но и по количеству жителей и гостей города, которые сегодняшний день провели на улице.

концерт 300-летие екатеринбурга, зрители, плотинка(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

концерт 300-летие екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины


Только что закончился гранд-спектакля на главной сцене 300-летия в историческом сквере «Екатеринбург — место действия», организатором которого выступил Фонд святой Екатерины и Администрация Екатеринбурга.

концерт 300-летие екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

концерт 300-летие екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

концерт 300-летие екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

концерт 300-летие екатеринбурга, валерия(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Спектакль состоялся в историческом сквере, а хэдлайнерами стали Валерия, Симфоническое КИНО и Хор Турецкого.

концерт 300-летие екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

концерт 300-летие екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

По предварительным данным в праздновании по всему городу приняли участие1, 2 млн. человек.

После праздничного салюта данные будут уточнены. И общее число участников масштабного праздника наверняка вырастет.

Теги: 300-летие екатеринбурга, праздничный концерт,


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