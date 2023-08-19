1,2 млн (!) человек приняли участие в праздновании 300-летия Екатеринбурга на всех площадках города
Празднование 300-летия Екатеринбурга стало самым масштабным событием за последние годы в столице Урала.
Сегодня Екатеринбург бьет рекорды не только по количеству концертных площадок, но и по количеству жителей и гостей города, которые сегодняшний день провели на улице.
Только что закончился гранд-спектакля на главной сцене 300-летия в историческом сквере «Екатеринбург — место действия», организатором которого выступил Фонд святой Екатерины и Администрация Екатеринбурга.
Спектакль состоялся в историческом сквере, а хэдлайнерами стали Валерия, Симфоническое КИНО и Хор Турецкого.
По предварительным данным в праздновании по всему городу приняли участие1, 2 млн. человек.
После праздничного салюта данные будут уточнены. И общее число участников масштабного праздника наверняка вырастет.