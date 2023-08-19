СК начал расследование обстоятельств аварии со школьным автобусом в Прикамье

Началось расследование обстоятельств аварии в Пермском крае, в которой пострадали дети.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", сообщает СКР.

Напомним, в автобус, ехавший по трассе Соликамск – Красновишерск, угодил в кювет. В нем ехала группа школьников 14-17 лет. По неизвестной причине водитель СПАЗ не справился с управлением, допустил съезд с дороги и врезался в дерево. Всего в автобусе находилось 20 человек, из них 15 – несовершеннолетние.