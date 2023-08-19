В Казахстане в шахте погибли пятеро горняков

"АрселорМиттал Темиртау" сообщило о гибели пятерых горняков во время аварии на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области.

В момент аварии на шахте "Казахстанская" находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю. Пять человек трагически погибли. Речь идет о подземном проходчике четвертого разряда со стажем в 21 год Денисе Стешине (1978 г.р.), электрослесарях Артуре Халикове (1994 г.р.), Викторе Бургуне (1966 г.р.),

Виталии Слюнькове (1965 г.р.), Илье Старовойте (1996 г.р.). Трагедия произошла 17 августа.



Исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов сообщил, что глубоко потрясен этой аварией, сообщает компания.