Глава Минобороны Украины рассказал, в каком случае уйдет в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что будет готов покинуть пост, когда "уже не будет сил смеяться" над желающими его отставки.

При этом решение о его отставке может принять президент Владимир Зеленский, приводит РБК слова Резникова.

Отметим, Зеленский сегодня заявил, что прибыл в Швецию. В его планах – встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, Королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.Широкие украинско-шведские переговоры. Первоочередная задача руководства Украины – усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности, в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве, отметил Зеленский.