19 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Посвящается Екатеринбургу. В историческом сквере выступили знаменитые российские исполнители

Посвящается Екатеринбургу. В историческом сквере выступили знаменитые российские исполнители

Сегодня весь город празднует трехсотлетие Екатеринбурга. В честь этого знаменательного события, почти на каждой улице города звучат песни и радостные крики толпы. Но главной площадкой стал Исторический сквер, на территории которого построены огромная аквасцена, где выступили ведущие артисты страны. Среди них – Валерия, а также поэт и бард Александр Новиков.

концерт в историческом сквере в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Вживую послушать и хотя бы немного увидеть любимых исполнителей стремился весь город, из-за чего в центре – настоящая давка, способная посоревноваться по масштабом с празднованием Дня Победы.

Люди на площади 1905 года, 300-летие Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Чтобы не допустить несчастных случаев, на пути к площади 1905 г. и на самой Плотинке стоят силовики, контролирующие поток. Аналогичный подход применен и на центральной станции метро: людей впускают партиями только через один вход, второй же, со стороны Вайнера, служит выходом.

Очередь в метро, 300-летие Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Люди в центре Екатеринбурга, 300-летие(2023)|Фото: Накануне.RU

На Плотинке расположены локации, где горожане могли бы прогуляться и запечатлеть сегодняшний день. Однако основная толпа собралась посмотреть на выступление любимых певцов.

концерт в историческом сквере в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

концерт в историческом сквере в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

концерт в историческом сквере в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

концерт в историческом сквере в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Валерия исполнила свои самые знаменитые хиты, достучавшись до сердец слушателей проникновенным голосом. Затем вышел Новиков, отдав дань уважения родному городу Екатеринбургу и своим землякам.

Музыка на сцене будет играть до самой ночи. Впереди – выступления группы "Чайф" и хора Турецкого. Однако некоторые, вероятно, не дойдя до главной локации Дня города решили устроить собственные концерты на полпути.

С днем рождения, Екатеринбург! С 300-летием, родной город!

Теги: Екатеринбург, 300-летие Екатеринбурга, концерт


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