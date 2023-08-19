Посвящается Екатеринбургу. В историческом сквере выступили знаменитые российские исполнители

Посвящается Екатеринбургу. В историческом сквере выступили знаменитые российские исполнители

Сегодня весь город празднует трехсотлетие Екатеринбурга. В честь этого знаменательного события, почти на каждой улице города звучат песни и радостные крики толпы. Но главной площадкой стал Исторический сквер, на территории которого построены огромная аквасцена, где выступили ведущие артисты страны. Среди них – Валерия, а также поэт и бард Александр Новиков.

Вживую послушать и хотя бы немного увидеть любимых исполнителей стремился весь город, из-за чего в центре – настоящая давка, способная посоревноваться по масштабом с празднованием Дня Победы.

Чтобы не допустить несчастных случаев, на пути к площади 1905 г. и на самой Плотинке стоят силовики, контролирующие поток. Аналогичный подход применен и на центральной станции метро: людей впускают партиями только через один вход, второй же, со стороны Вайнера, служит выходом.

На Плотинке расположены локации, где горожане могли бы прогуляться и запечатлеть сегодняшний день. Однако основная толпа собралась посмотреть на выступление любимых певцов.

Валерия исполнила свои самые знаменитые хиты, достучавшись до сердец слушателей проникновенным голосом. Затем вышел Новиков, отдав дань уважения родному городу Екатеринбургу и своим землякам.

Музыка на сцене будет играть до самой ночи. Впереди – выступления группы "Чайф" и хора Турецкого. Однако некоторые, вероятно, не дойдя до главной локации Дня города решили устроить собственные концерты на полпути.

С днем рождения, Екатеринбург! С 300-летием, родной город!