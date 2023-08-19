В Прикамье автобус со школьниками угодил в кювет

В Соликамском городском округе автобус, ехавший по трассе Соликамск – Красновишерск, угодил в кювет. В нем ехала группа школьников 14-17 лет.

По неизвестной причине водитель ПАЗ не справился с управлением, допустил съезд с дороги и врезался в дерево. Всего в автобусе находилось 20 человек, из них 15 – несовершеннолетние.

Предварительно, травмы получили девять человек, из них четверо госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.