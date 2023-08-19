19 Августа 2023
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Происшествия Владимирская область
Фото: Накануне.RU

До 76 выросло количество отравившихся шаурмой во Владимире

Во Владимире после употребления шаурмы пострадали 76 человек, в том числе 19 детей.
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Пострадавшие обращались за помощью 18-19 августа, сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области. Предварительно, в биоматериале от больных обнаружена Salmonella Enteritidis. По данным экстренных извещений, представленным медицинскими организациями, госпитализировано 34 человека, в том числе 11 детей. Другие 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Всех пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести.

Установлено также, что 76 пострадавших приобретали шаурму 15-17 августа в предприятиях общественного питания быстрого обслуживания, расположенных во Владимире по адресам Чайковского, 27а (32 пострадавших, в том числе девять детей), Тракторная, 48а (22 пострадавших, в том числе пятеро детей), Верхняя Дуброва, 36а (16 пострадавших, в том числе трое детей), проспект Строителей, 20 (пятеро пострадавших, в. том числе один ребенок), Октябрьский проспект, 47 (один пострадавший 15 лет).

Теги: Шаурма, Владимир, отравление


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Ранее 18.08.2023 16:01 Мск 56 человек отравились шаурмой во Владимире

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