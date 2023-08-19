19 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Центр Екатеринбурга "встал" из-за наплыва желающих отметить 300-летие города

В центре Екатеринбурга образовались "пробки" из тех, кто желает отметить 300-летие столицы Урала. Силовикам приходится распределять потоки.

Попасть с площади 1905 г. на Плотинку можно попасть только через специальные входы или выходы.

Гости торжеств не пользуются разработанной "Полезной картой", где указаны, например, расположения туалетов, а по нужде ходят в кафе. В одном из них повесили объявление о том, что туалет не работает.

Люди в центре Екатеринбурга, 300-летие(2023)|Фото: Накануне.RU

Люди на площади 1905 года, 300-летие Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Очередь в туалет, 300-летие Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, кафе, 300-летие Екатеринбурога


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