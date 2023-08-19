Вечно молодой Екатеринбург погрузился в рок. В ЦПКиО приехали "Смысловые галлюцинации"

В день празднования 300-летия Екатеринбурга город наполняется звуками рока. В ЦПКиО на сцене "Парк Рок" играют "Агата Кристи" и "Смысловые галлюцинации".

Попасть в парк в этот день не так уж и просто - на каждом из входов сумасшедшие очереди. Только со стороны моста путь составляет порядка 25 минут. В самом ЦПКиО также яблоку негде упасть, но гостей, по всей видимости, это не сильно волнует: на лицах людей улыбки, все веселятся и подтанцовывают на пути к главной музыкальной площадке парка. Прослушать любимых исполнителей пришли от мала до велика, прихватив с собой даже домашних животных. Самые предусмотрительные взяли пледы и полотенца, чтобы иметь возможность насладиться концертом сидя.

"Смысловые галлюцинации" исполнили свои самые популярные и душевные песни, строки которых отражаются в сердцах каждого. Толпа подпевала каждую из песен, танцевала и не перестала рукоплескать музыкантам.

Солист и продюсер группы Сергей Бобунец поздравил город с юбилеем, посвятив жителям Екатеринбурга свою самую знаменитую песню - "Вечно молодой". Также среди выступающих музыкантов - "Урфин Джюс", "Чайф". В перерывах ведущие устраивают конкурсы: самые умные отвечают на исторические вопросы об истории Екатеринбурга, а самые преданные року продолжают строчки любимых хитов. Концерт "Смысловых галлюцинаций" продлился до 18.20. Если вы не успели, это не повод поворачивать назад. В парке - уйма развлекательных площадок от аттракционов до фудкортов.

Хедлайнеры фестиваля.

16.00 – 16.40 Вадим Самойлов ("Агата Кристи")

17.00 – 17.20 группа "Топ" (Евгений Горенбург)

17.40 – 18.20 Сергей Бобунец ("Смысловые Галлюцинации")

18.40 – 19.00 группа "Урфин Джюс" (Александр Пантыкин)

19.20 – 20.00 Вячеслав Бутусов

20.20 – 20.40 Настя Полева

21.00 – 22.15 группа "Чайф"

Любопытно, что ранее перед входом в ЦПКиО образовалась очередь.

Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга горожан быть внимательными и аккуратными в местах наибольшего скопления людей – на праздничных площадках и в общественном транспорте. Для тех, кто посещает различные мероприятия Дня города, разработана специальная "Полезная карта", где можно найти общепит, туалеты и много другой полезной информации.