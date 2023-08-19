На станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация

Сегодня в 14.10 по московскому времени станции "Луна-25" был выдан импульс для перехода на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.

В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации, сообщает Роскосмос.

Ранее в этой госкорпорации сообщили, что станция "Луна-25" продолжает полет по круговой орбите Луны. Во время полета прошло несколько включений научной аппаратуры, созданной в Институте космических исследований Российской академии наук.

Станция "Луна-25" разработана в НПО имени Лавочкина (входит в Роскосмос). В рамках миссии станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

В части посадки "Луна-25" принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области с существенно более сложным рельефом местности.