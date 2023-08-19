В день 300-летия Екатеринбурга перед входом в ЦПКиО появились очереди

Сегодня, в день 300-летия Екатеринбурга, перед входом в ЦПКиО выстроились очереди из желающих попасть на его территорию. Ждать нужно полчаса, сообщил читатель Накануне.RU.

Только со стороны моста придется простоять около 25 минут. Торговцы не стали упускать такой шанс и выставили товар – от ягод и орехов до сувениров.

Отметим, ранее в администрации города сообщили, что для тех, кто посещает различные мероприятия Дня города, разработана специальная "Полезная карта", где можно найти общепит, туалеты и много другой полезной информации. Общественный транспорт (включая метро и коммерческие маршруты) сегодня будет работать до 01.00. Места концентрации транспорта после салюта:

Автобусы: на 8 Марта (от Малышева до Куйбышева); на Радищева (от Сакко и Ванцетти до 8 Марта); на Ельцина (у Театра драмы); на проспекте Ленина (от Вайнера до Московской).

Троллейбусы: на Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева); на Малышева (в районе перекрёстка улиц Малышева и 8 Марта); на Белинского (в районе перекрёстка Белинского и Малышева).

Трамваи: на Ленина (от Московской до Вайнера), в районе перекрёстков Ленина и Луначарского, Ленина и Московской.