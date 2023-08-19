В день 300-летия Екатеринбурга перед входом в ЦПКиО появились очереди

19 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальный рейтинг" тестируют на таксистах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В день 300-летия Екатеринбурга перед входом в ЦПКиО появились очереди

Сегодня, в день 300-летия Екатеринбурга, перед входом в ЦПКиО выстроились очереди из желающих попасть на его территорию. Ждать нужно полчаса, сообщил читатель Накануне.RU.

Только со стороны моста придется простоять около 25 минут. Торговцы не стали упускать такой шанс и выставили товар – от ягод и орехов до сувениров.

Очередь в ЦПКиО имени Маяковского в день 300-летия Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Товары, которые начали продавать в очереди в ЦПКиО имени Маяковского в день 300-летия Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Отметим, ранее в администрации города сообщили, что для тех, кто посещает различные мероприятия Дня города, разработана специальная "Полезная карта", где можно найти общепит, туалеты и много другой полезной информации. Общественный транспорт (включая метро и коммерческие маршруты) сегодня будет работать до 01.00. Места концентрации транспорта после салюта:

Автобусы: на 8 Марта (от Малышева до Куйбышева); на Радищева (от Сакко и Ванцетти до 8 Марта); на Ельцина (у Театра драмы); на проспекте Ленина (от Вайнера до Московской).

Троллейбусы: на Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева); на Малышева (в районе перекрёстка улиц Малышева и 8 Марта); на Белинского (в районе перекрёстка Белинского и Малышева).

Трамваи: на Ленина (от Московской до Вайнера), в районе перекрёстков Ленина и Луначарского, Ленина и Московской.

Теги: ЦПКиО имени Маяковского, День города, 300-летие Екатеринбурга


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.08.2023 19:37 Мск Центр Екатеринбурга "встал" из-за наплыва желающих отметить 300-летие города
Ранее 19.08.2023 18:55 Мск Вечно молодой Екатеринбург погрузился в рок. В ЦПКиО приехали "Смысловые галлюцинации"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.08.2023 14:50 Мск В Екатеринбурге затягивается День города
Ранее 19.08.2023 11:10 Мск Глава Свердловской области в день 300-летия Екатеринбурга возложил цветы к памятнику основателям города
Ранее 19.08.2023 10:48 Мск Путин поздравил Екатеринбург с 300-летием
Ранее 19.08.2023 09:20 Мск Орлов, Куйвашев и Махонин назвали главные черты Екатеринбурга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети