Обновленный парк по улице Чкалова встречает 300-летие Екатеринбурга детскими улыбками

В рамках благотворительного проекта «Россети Урал», приуроченного к празднованию 300-летия Екатеринбурга, завершена частичная реконструкция парка по ул.Чкалова.

Данная инициатива реализована энергетиками при активной поддержке Администрации столицы Урала, благотворительного фонда «ВЕРЬ И ЖИВИ!», а также дизайнеров и градостроителей компании «Нео Консалтинг Групп».

Сегодня, в день рождения г.Екатеринбурга, в парке прошел уютный детский праздник, посвященный официальному открытию площадки. Главные активности для детской аудитории были сосредоточена на новой детской площадке.

Здесь энергетики обустроили современное покрытие, обеспечивающее безопасность детей, полностью заменили наполнение детской площадки современными игровыми комплексами и удобными скамейками.

В результате выполненного благоустройства на центральной аллее появилось новое общественное пространство с малыми архитектурными формами в виде каркасов домиков, на которых размещены гамаки. Здесь также появились яркие арт-объекты со скворечниками и красочная объемная надпись «Я ДОМА», отсылающая посетителей парка к мысли, что данный парк является таким же уютным местом как дом каждого из них.

На прилегающей пешеходной дорожке установлена удобная и необычная скамья большой вместимости, дающая гражданам возможность передохнуть, проходя мимо, или удобно разместиться, например для прочтения любимой книги на свежем воздухе. Также на прилегающем газоне размещены удобные шезлонги, которые уже сегодня полюбились постояльцам парка и пользуются большим спросом.

Стоит отметить, что в период выполнения работ по благоустройству данных площадок энергетики «Россети Урал» организовали детские мастер-классы экологической направленности по покраске и размещению скворечников для крылатых обитателей парка.

Участие в празднике для детей принял глава «Россети Урал» Александр Пятигор и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, глава комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

«Реализация данного проекта - яркий пример успешного государственно-частного партнерства, которое позволило создать обновленное комфортное пространство для отдыха горожан. Хочу отметить, что в настоящее время на территории всей Свердловской области активно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Речь идет о масштабных и качественных преобразованиях таких городов, как Волчанск, Нижний Тагил, Верхняя Тура, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Заречный, Верхняя Пышма. Всего в прошлом году, выполняя стратегическую задачу главы нашего государства и главы региона, благоустроено 58 объектов в 34 муниципалитетах Свердловской области. В этом году масштабные работы по повышению комфорта жизни свердловчан будут продолжены. Очень радует, что энергетики «Россети Урал» подключились к этой важной работе и еще раз доказали на деле, что руководствуются в своей работе принципами высокой социальной ответственности. А наших горожан я еще раз хочу поздравить с праздником и уверен, что они будут бережно относиться к созданному с таким неравнодушием месту отдыха», - отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.





«Социальная ответственность многотысячного коллектива «Россети Урал» – это не просто слова. Для нас это важная ценностная составляющая. В компании второй год реализуется внутрикорпоративный проект «Светлые дела светлых людей», в рамках которого мы развиваем существующие богатые традиции, основанные на таких принципах работы энергетиков, как забота о людях, ответственность и единство, развиваем корпоративное волонтерство и поддерживаем личные социальные инициативы наших коллег. Реализованный проект в парке – одно из светлых дел коллектива всей компании. Важно, что проведенное благоустройство радует подрастающее поколение и привлекает больше семей в парк. Сегодня мы смогли воочию наблюдать радостные лица маленьких горожан», - подчеркнул генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

Праздник для малышей собрал порядка двухсот детей и их родителей. С детьми играл енот Штепсель, который научил безопасному обращению с электричеством, а специалисты «Россети Урал» провели интересные конкурсы и квизы. Всех гостей мероприятия энергетики угостили вкусным екатеринбургским мороженым, а также подарили раскраски, посвященные 300-летию столицы Урала и занимательные комиксы по электробезопасности.