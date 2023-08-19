Энергетики «Россети Урал» обеспечили контроль и управление электросетевой инфраструктурой Международного фестиваля университетского спорта - 2023

На площадке компании «Россети Урал» в Екатеринбурге запущен в работу ситуационно-аналитический центр Международного фестиваля университетского спорта-2023 (САЦ). Специалисты осуществляют полную координацию и анализ функционирования энергообъектов электросетевого комплекса фестиваля.





Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сегодня посетил САЦ фестиваля, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Урал".

Генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор рассказал министру, что непосредственным инструментом для дежурного САЦ является отечественный программно-технический комплекс, который позволяет вести мониторинг не только общей сети, но и схем электроснабжения основных спортивных и инфраструктурных объектов фестиваля. Для обеспечения надежной подачи электроэнергии для международного спортивного мероприятия на постоянном дежурстве находится порядка 200 человек технических специалистов, а также несколько десятков единиц спецтехники.









«Надежная работа сетевой инфраструктуры объектов Международного фестиваля университетского спорта – это приоритетная задача энергетиков «Россети Урал». Компания провела серьезный комплекс подготовительных работ для обеспечения электроснабжения фестиваля. Мы ввели новую подстанцию 110 кВ «Новокольцовская», мощностью 50 МВА, а также реализовали строительство высокоавтоматизированной распределительной сетевой инфраструктуры 10 кВ для электроснабжения основных объектов. Cуммарный объем наших инвестиций составил более 2 млрд рублей. Наша компания полностью готова к работе в период проведения мероприятий Международного фестиваля университетского спорта в соответствии с возложенными функционалом и задачами», - подчеркнул генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.





«Ситуационно-аналитический центр координирует работу почти 300 энергообъектов, которые принадлежат различным территориальным сетевым компаниям. Специалисты выстроили четкие оперативно-диспетчерские взаимоотношения для осуществления полного контроля электросетевой инфраструктуры фестиваля. Это большая и сложная работа, с которой успешно справились энергетики «Россети Урала», сосредоточив на своей площадке общее управление», - отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области, главный энергетик фестиваля Николай Смирнов.





Стоит отметить, что в электроснабжении фестиваля задействованы подстанции и линии электропередачи под управлением филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала, филиала ПАО «Россети Урал» – «Свердловэнерго» и «Россети Урал» - «Екатеринбург». В том числе главный центр питания Екатеринбурга – подстанция 500 кВ «Южная». Кроме того, компания «Россети Урал» установила взаимодействие с иными ТСО, от сетей которых осуществляется электроснабжение площадки Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», Дворца дзюдо, Академии тенниса «Гринвич», Центра художественной и эстетической гимнастики.





В ходе подготовки энергетики также провели осмотры электросетевых объектов, противоаварийные тренировки оперативного персонала. С 17 по 31 августа введен режим технологической тишины, запрещающий любое ведение работ сторонними организациями в охранной зоне электрической сети, задействованной в обеспечении электроэнергией объектов и инфраструктуры фестиваля.





Личный контроль за работой электросетевой инфраструктуры объектов фестиваля сегодня также осуществил глава «Россети Урал» Александр Пятигор, посетив деревню игр.

Международный фестиваль университетского спорта станет единственным крупным международным спортивным событием в России в 2023 году. Соревнования состоятся по 14 видам спорта – бадминтону, баскетболу, боксу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Участвовать в мероприятии будут студенческие команды из 36 стран.