В Челябинске задержали мужчину, напавшего с молотком на пенсионерку

В Челябинске задержали мужчину, который ударил молотком пенсионерку и похитил у нее золотую цепочку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию обратилась 68-летняя жительница. Она рассказала, что во дворе дома по улице Челябинских рабочих на нее напал незнакомец, ударил ее молотком сзади и сорвал с шеи золотую цепочку. Мужчина нанес несколько ударов молотком по голове женщины и скрылся.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний житель области. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений. Похищенную цепочку у него изъяли.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о разбое. Он водворен в изолятор временного содержания.