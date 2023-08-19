В Екатеринбурге затягивается День города

В администрации Екатеринбурга сообщили о том, что День города сегодня будет длиться "даже дольше, чем мы планировали".

"Кульминация праздника – световое шоу и праздничный фейерверк стартует в 23.15", - сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил уральцев с 300-летием Екатеринбурга. По его словам, многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала.