В центре Чернигова произошел взрыв в Музыкально-драматическом театре

В центре Чернигова на Украине произошел взрыв в Музыкально-драматическом театре. У театра сгорела крыша, в соседних домах также повреждены кровли и выбиты окна. Украинские власти сообщают, что в театр попала ракета.

В результате семь человек погибли, в их числе – шестилетний ребенок, ранения получили 36 человек, сообщило МВД Украины, пишет "Ъ". Ведомство попросило власти ограничить все массовые мероприятия. Минобороны РФ об ударах по Чернигову не сообщало.

В драмтеатре проходила выставка дронов.