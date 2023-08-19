RCC FEST заряжает. Богатырские игры в Екатеринбурге определили сильнейшего атлета России

19 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальный рейтинг" тестируют на таксистах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

RCC FEST заряжает. Богатырские игры в Екатеринбурге определили сильнейшего атлета России

В Екатеринбурге в третий день проведения масштабного спортивного фестиваля RCC FEST определили самого сильного мужчину страны. Им стал многократный чемпион мировых и российских турниров Евгений Марков из Омска, одержавший победу в турнире по силовому экстриму "Богатырские игры России".

За медали турнира соревновались 12 атлетов со всех уголков страны, включая и екатеринбургских спортсменов Академии единоборств РМК Сергея Михайлева и Виталия Исмагилова. Среди жестких испытаний был подъем экстремальных весов, которые находятся за пределами возможностей обычного человека, буксировка полуторатонного авто, заброс на метровую высоту камней Атласа общим весом 980 кг, прогулка фермера, лог-лифт и богатырская карусель.

В перерывах между состязаниями зрителей развлекал силовой жонглер, способный на лбу удержать кресло с руками забивать гвозди, рекордсмен и циркач Игорь Попов.

Оценить свои силы приглашали как самых маленьких зрителей, так и екатеринбуржцев, готовых потягаться в атлетизме с чемпионами.

зритель богатырских игр России(2023)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский спортсмены недалеко отошли от тройки сильнейших: Сергей Михайлев взял шестое место, Виталий Исмагилов - 5 место. Призовые места заняли:

Первое - Евгений Марков;

Второе - Иннокентий Веселов;

Третье - Максим Донцкий;

Как рассказал Накануне.RU сам Марков, с 2017 году он не проиграл ни в одном российском турнире и является восьмикратным самым сильным человеком страны. Спортсмен оценил фестиваль и поздравил жителей Екатеринбурга с 300-летнием.

"Это четвертый раз, когда выступаю в Екатеринбурге, но на новой площадке КРК "Уралец" впервые. Турнир пошел хорошо – когда ехал сюда, у меня был запас определенный, но я не израсходовал его на все 100%. В принципе, для меня этот турнир – такая некая тренировка. Атлетам хочу пожелать следующее: занимайтесь спортом, будьте здоровы и все у вас будет хорошо", - добавил Марков.

Напомним, что RCC FEST проводится с 17 по 19 августа. Спортивным праздником смогут насладиться любители бокса, кикбоксинга и стрит-спорта. Хедлайнерами станут Niletto и Клава Кока.

Богатырские игры России на RCC FEST в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Богатырские игры России на RCC FEST в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

сильнейший человек России Евгений Марков(2023)|Фото: Накануне.RU

участники богатырских игр России(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: RCC FEST, Евгений Марков


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети