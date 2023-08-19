RCC FEST заряжает. Богатырские игры в Екатеринбурге определили сильнейшего атлета России

В Екатеринбурге в третий день проведения масштабного спортивного фестиваля RCC FEST определили самого сильного мужчину страны. Им стал многократный чемпион мировых и российских турниров Евгений Марков из Омска, одержавший победу в турнире по силовому экстриму "Богатырские игры России".

За медали турнира соревновались 12 атлетов со всех уголков страны, включая и екатеринбургских спортсменов Академии единоборств РМК Сергея Михайлева и Виталия Исмагилова. Среди жестких испытаний был подъем экстремальных весов, которые находятся за пределами возможностей обычного человека, буксировка полуторатонного авто, заброс на метровую высоту камней Атласа общим весом 980 кг, прогулка фермера, лог-лифт и богатырская карусель.

В перерывах между состязаниями зрителей развлекал силовой жонглер, способный на лбу удержать кресло с руками забивать гвозди, рекордсмен и циркач Игорь Попов.

Оценить свои силы приглашали как самых маленьких зрителей, так и екатеринбуржцев, готовых потягаться в атлетизме с чемпионами.

Екатеринбургский спортсмены недалеко отошли от тройки сильнейших: Сергей Михайлев взял шестое место, Виталий Исмагилов - 5 место. Призовые места заняли:

Первое - Евгений Марков;

Второе - Иннокентий Веселов;

Третье - Максим Донцкий;

Как рассказал Накануне.RU сам Марков, с 2017 году он не проиграл ни в одном российском турнире и является восьмикратным самым сильным человеком страны. Спортсмен оценил фестиваль и поздравил жителей Екатеринбурга с 300-летнием.

"Это четвертый раз, когда выступаю в Екатеринбурге, но на новой площадке КРК "Уралец" впервые. Турнир пошел хорошо – когда ехал сюда, у меня был запас определенный, но я не израсходовал его на все 100%. В принципе, для меня этот турнир – такая некая тренировка. Атлетам хочу пожелать следующее: занимайтесь спортом, будьте здоровы и все у вас будет хорошо", - добавил Марков.

Напомним, что RCC FEST проводится с 17 по 19 августа. Спортивным праздником смогут насладиться любители бокса, кикбоксинга и стрит-спорта. Хедлайнерами станут Niletto и Клава Кока.