При подлете к Белгороду сбита воздушная цель

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО – сбита воздушная цель на подлете к городу.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило о том, что сегодня в 10.00 по московскому времени киевский режим атаковал с применением БПЛА коптерного типа военный аэродром в Новгородской области.

БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами.