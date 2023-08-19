19 Августа 2023
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Фото: Институт космических исследований Российской академии наук

Озвучены первые итоги работы на окололунной орбите научных приборов автоматической станции "Луна-25"

Автоматическая станция "Луна-25" продолжает полет по круговой орбите Луны. Во время полета прошло несколько включений научной аппаратуры, созданной в Институте космических исследований Российской академии наук.

По данным Роскосмоса, в энергетическом спектре гамма-лучей нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта. Впервые на окололунной орбите был включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области Луны. Полученные данные позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности Луны для измерения энергетических спектров частиц в диапазоне энергий от 10 до 3000 эВ.

Прибор ПмЛ, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны, и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита. Скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который автоматической станции "Луна-25" удалось успешно пересечь во время перелета к Луне. По результатам обработки двух кадров съемки Луны, сделанной 17 августа посадочными камерами системы СТС-Л, специалистами ИКИ РАН и Московского государственного университета геодезии и картографии проведена привязка к цифровой модели рельефа. Эта технология позволит в будущем существенно повышать точность знания орбиты космического аппарата.

Луна(2023)|Фото: Институт космических исследований Российской академии наук

Теги: "ЛУна-25", "Роскосмос", Луна


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