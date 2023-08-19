ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области, поврежден самолет

Минобороны России сообщило о том, что сегодня в 10.00 по московскому времени киевский режим атаковал с применением БПЛА коптерного типа военный аэродром в Новгородской области.

БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами.

Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате теракта нет.