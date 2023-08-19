Медведев пошутил о Финляндии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжил публикации на финском языке – он сочинил шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих историю страны и получение независимости от России.

"Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? - Они - захватчики и варвары. - Интересно, кто создал независимую Финляндию? - Был такой русский, Матти, которого звали Ленин", - приводит РИА Новости запись Медведева в своем микроблоге в сети Х, которую он проиллюстрировал изображением двух кричащих людей.

Медведев не впервые высказывается на данную тему. Ранее в одной своей авторской статье Медведев написал, что "Финляндия – страна, созданная Владимиром Лениным по недомыслию".