Умер генерал, курировавший реставрацию собора Парижской Богоматери после пожара

Генерал французской армии Жан-Луи Жоржелен, курировавший процесс реставрации собора Парижской Богоматери после пожара 2019 г., погиб в результате падения в Пиренеях на юге Франции.

Работники одной из горных баз подняли тревогу после 21.00 (22.00 мск) после того, как обнаружили, что Жоржелен не вернулся из похода в горы. 74-летний генерал погиб в районе перевала Фостен в Пиренеях, расположенного на высоте 2,65 км, пишет ТАСС. 30 августа ему должно было исполниться 75 лет.

Напомним, собор Парижской Богоматери почти полностью сгорел 15 апреля 2019 г. Обрушился шпиль храма. При этом уцелели многие произведения искусства и ценности, хранившиеся в соборе. Французский президент Эммануэль Макрон распорядился восстановить собор за пять лет, хотя некоторые эксперты сомневаются в реальности таких сроков. При этом дело не всегда упирается в деньги, хотя они тоже нужны: придется нанять множество специалистов, едва ли удастся привлечь одновременно столько экспертов и мастеров из разных стран.