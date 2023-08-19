Зеленский прибыл в Швецию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швецию. О деталях визита он рассказал в своем telegram-канале. В планах Зеленского – встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, Королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.Широкие украинско-шведские переговоры.

"Лично поблагодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", - написал Зеленский.

Первоочередная задача руководства Украины – усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности, в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве.

"Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе", - написал Зеленский, уточнив, что его страна поддерживает вступление Швеции в НАТО.