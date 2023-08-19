19 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Боевик "Азова"* высоко оценил помощь, оказанную ему российскими врачами

Боевик "Азова"* Петр Тарасенко, раненый в Еленовке в ДНР, рассказал о качестве лечения, которое он получил от российских врачей.

"Учитывая то, что я в плену нахожусь, вообще не то, что никаких претензий. Медперсоналу – спасибо. Я не говорю, что они меня любят, но как к пленному по-человечески относятся. Все необходимую помощь получил, даже, можно сказать, больше", - цитирует РИА Новости Тарасенко.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что возвращение из Турции на Украину главарей "Азова"* является нарушением имевшихся договоренностей. Россию никто не ставил в известность о передаче боевиков. По условиям договоренностей они должны были находиться в Турции до окончания конфликта, договор нарушила как турецкая сторона, так и Киев, сказал пресс-секретарь президента РФ. В сентябре прошлого года СМИ выяснили, что Россия и Украина провели обмен пленными при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Украине выдали, в числе прочих, командиров батальона "Азов"*. России, в том числе, передали оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука. Это подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

*признан террористической организацией и запрещен в РФ

Теги: Петр Тарасенко, "Азов"*, плен


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