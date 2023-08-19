19 Августа 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Глава Свердловской области в день 300-летия Екатеринбурга возложил цветы к памятнику основателям города

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в день 300-летия Екатеринбурга возложил цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

В торжественной церемонии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, сенатор РФ Александр Высокинский, а также члены областного правительства, депутаты, общественники, представители духовенства, консульских учреждений и иностранные гости из городов-партнеров Екатеринбурга, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возлагает цветы к памятнику основателям Екатеринбурга(2023)|Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил уральцев с 300-летием Екатеринбурга. По его словам, многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала.

Теги: Екатеринбург, 300-летие, поздравление


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Ранее 19.08.2023 09:20 Мск Орлов, Куйвашев и Махонин назвали главные черты Екатеринбурга

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