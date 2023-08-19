В Совфеде отреагировали на словам Борреля об "экономическом карлике - России"

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказался о словах главы Европарламента Жозепа Борреля о том, что "Россия – экономический карлик, заправочная станция с атомной бомбой".

"Не ввязываясь в бессмысленную полемику, вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей. Его необоримое стремление к ярким заявлениям выглядит глуповато", - написал Карасин в своем telegram-канале.

Напомним, в апреле Карасин оценил слова министра обороны Германии Борсиа Пасториуса о том, что ВСУ могут наносить удары по территории России. По мнению российского политика, Писториус "явно забыл с кем он имеет дело в Киеве". Карасин посоветовал Пасториусу "думать над подобными сбросами", а потом задался вопросом, идет ли речь о новом масштабе противостояния.