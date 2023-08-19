Путин поздравил Екатеринбург с 300-летием

19 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальный рейтинг" тестируют на таксистах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Путин поздравил Екатеринбург с 300-летием

Президент России Владимир Путин поздравил уральцев с 300-летием Екатеринбурга. По его словам, многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала.

"Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых видные полководцы и государственные деятели, ученые и политики, писатели и поэты, представители творческой интеллигенции", - написал Путин, его цитирует уральское полпредство.

Сегодня Екатеринбург гордо носит почетное звание города трудовой доблести.

"Расположенный на границе Европы и Азии, он является одним из крупнейших экономических, образовательных, культурных, туристических центров страны. Здесь воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, наращиваются темпы жилищного строительства, совершенствуется транспортная инфраструктура", - сообщил в поздравлении президент России.

Город открыт для новых, смелых и амбициозных начинаний, стремится быть комфортным и привлекательным, по-настоящему любимым и родным для людей самых разных возрастов, профессий и увлечений, полагает Путин.

Теги: Владимир Путин, президент России, Екатеринбург, 300-летие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.08.2023 11:10 Мск Глава Свердловской области в день 300-летия Екатеринбурга возложил цветы к памятнику основателям города

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.08.2023 09:20 Мск Орлов, Куйвашев и Махонин назвали главные черты Екатеринбурга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети