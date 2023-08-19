Путин поздравил Екатеринбург с 300-летием

Президент России Владимир Путин поздравил уральцев с 300-летием Екатеринбурга. По его словам, многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала.

"Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых видные полководцы и государственные деятели, ученые и политики, писатели и поэты, представители творческой интеллигенции", - написал Путин, его цитирует уральское полпредство.

Сегодня Екатеринбург гордо носит почетное звание города трудовой доблести.

"Расположенный на границе Европы и Азии, он является одним из крупнейших экономических, образовательных, культурных, туристических центров страны. Здесь воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, наращиваются темпы жилищного строительства, совершенствуется транспортная инфраструктура", - сообщил в поздравлении президент России.

Город открыт для новых, смелых и амбициозных начинаний, стремится быть комфортным и привлекательным, по-настоящему любимым и родным для людей самых разных возрастов, профессий и увлечений, полагает Путин.