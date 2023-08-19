Сальдо: мобилизация в Херсонской области не планируется

И.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей о мобилизации на территории Херсонской области.

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"Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется. Распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы моего "указа" являются примитивной подделкой с многочисленными ошибками. Верьте только официальным источникам", - написал Сальдо в своем telegram-канале.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию о возможной второй волне мобилизации, заявила, что "ее не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке".

17 января 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы. В конце марта Генеральный штаб ВС РФ сообщил о том, что не планирует проводить вторую волну мобилизации, и уже призванных граждан и добровольцев, а также штатных военных хватает для выполнения всех задач. При этом выяснилось, что с 1 января по 3 августа на службу по контракту в России приняты более 231 000 человек, об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу довести численность контрактников до 521 тыс. человек к концу 2023 г.

В начале августа 2023 г. глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался о том, означает ли разработка уголовного наказания за уклонение от мобилизации, что готовится ее новая волна. Он сообщил, что разработка наказания и мобилизация абсолютно не связаны между собой никак: законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. По его словам, новой мобилизацией "и не пахнет".