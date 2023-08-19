ВСУ попытались атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200

Минобороны России сообщило о том, что ночью 19 августа киевский режим попытался атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Глава государства заслушал доклады начальника генерального штаба вооруженных сил России Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки.